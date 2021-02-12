Новый кроссовер Citroen C3 Aircross удивил странным дизайном

Тем удивительнее, что ни корма, ни боковины не изменились вовсе: видимо, дизайнеры решили, что от добра добра не ищут. Впрочем, и сбоку, и сзади Citroen C3 Aircross и без того выглядел и продолжает выглядеть крайне экстравагантно.
В салоне перемен тоже минимум: машине перепали кресла от старших моделей марки, а также девятидюймовый экран медиасистемы вместо семидюймового. Вдобавок появились некоторые мелочи вроде беспроводной зарядки и свежих вариантов отделки.
Гамма двигателей — прежняя. В нее входят бензиновый турбомотор объемом 1,2 л на 110 или 130 л. с., а также полуторалитровый турбодизель с отдачей в 110 или 120 л. с. и 300 Нм. Базовым вариантам полагается 6-ступенчатая механическая коробка передач, а старшим — 6-диапазонный «автомат». Привод — только передний, так как эта платформа не поддерживает модификации 4х4.
Отметим, что дореформенный «паркетник» в России сейчас отдают минимум 1 539 000 рублей. Однако когда до нас доберется свежее исполнение — очень большой вопрос, ведь даже европейцы смогут купить его только летом.
C3 Aircross — модель исключительно нишевая. Не то, что Renault Duster, у которого буквально накануне состоялась презентация второго поколения. Портал «АвтоВзгляд» изучил, чем огорчит или порадует будущих владельцев изрядно задержавшаяся новинка.