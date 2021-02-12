Новый кроссовер Citroen C3 Aircross удивил странным дизайном

Гамма двигателей — прежняя. В нее входят бензиновый турбомотор объемом 1,2 л на 110 или 130 л. с., а также полуторалитровый турбодизель с отдачей в 110 или 120 л. с. и 300 Нм. Базовым вариантам полагается 6-ступенчатая механическая коробка передач, а старшим — 6-диапазонный «автомат». Привод — только передний, так как эта платформа не поддерживает модификации 4х4.

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