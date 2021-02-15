В России открылись продажи обновленной Mazda CX-9

Комплекс электронных помощников теперь доступен во всех комплектациях, включая базовую, притом флагманская Mazda впервые заполучила адаптивный круиз-контроль.

Список комплектаций не изменился, но пока известна лишь цена самой «упакованной» версии Executive — ее выбирают 70% российских фанатов кроссовера. Так вот, Mazda CX-9 Executive можно купить за 3 703 000 рублей, что всего на 40 000 больше прежнего ценника.

Силовой агрегат остался прежним — это четырехцилиндровый турбомотор объемом 2,5 литра и мощностью 231 л. с., к которому прилагаются шестиступенчатый «автомат» и полный привод.

И новость от конкурентов. Вы уже видели, каким получился новый Nissan Pathfinder? Портал «АвтоВзгляд» разузнал свежие подробности о японском «проходимце».