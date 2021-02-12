15 российских регионов ждет крушение системы техосмотра

Коллапс может случиться, поскольку операторы не готовы работать по старым тарифам 2012 года — им это просто невыгодно. Притом часть игроков успела покинуть рынок, но ФАС все никак не подготовит новую методику по тарифам. Уже середина февраля, а представитель «антимонопольщиков» лишь обещает выставить проект на следующей неделе.

По прогнозам ГИБДД, если реформа не будет отложена, с серьезными проблемами столкнутся автомобилисты из 15 регионов: Москвы, Подмосковья, Бурятии, Башкирии, Крыма, Мордовии, Приморского и Камчатского краев, Ингушетии, Иркутской, Калужской, Новосибирской, Сахалинской, Иркутской и Ростовской областей.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», ранее грядущий коллапс предсказывал глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс: он заявлял, что операторов техосмотра действительно может не хватить для всех желающих пройти ТО.

И еще одна любопытная новость, касающаяся жизни водителей. Эксперты ОНФ и АНО «Мониторинг АЗС» продолжают контролировать заправки столичного региона. Каждый месяц в режиме «тайного покупателя» проверяется до сотни АЗС, активистами измеряется объем топлива, октановое число, а также ведется мониторинг цен на топливо. В тестах участвует самая народная марка топлива: бензин АИ-92. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности исследования в январе наступившего года.