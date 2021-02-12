Как при движении автомобиля избавиться от налипающего на «дворники» снега

При сильном снегопаде водители абсолютно любых авто — и новеньких, и развалюх — сталкиваются с одной и той же проблемой: налипанием и намерзанием «осадков» на щетках стеклоочистителя. Вслед за этим, как правило, следует появление на «лобовухе» непрочищенных пятен и полос. Это не просто неудобно и раздражает шофера, но и по-настоящему опасно. Ведь за такими «слепыми» пятнами можно не заметить пешехода или машину.
Перспектива устроить серьезное ДТП из-за какой-то белой дряни, сыпящейся с неба, не порадует ни одного нормального автовладельца. Вот и приходится драйверам периодически останавливаться, выскакивать из-за руля на мороз и «обстукивать» лед с «дворников». Этой участи, в какой-то мере, избегают обладатели легковушек, у которых предусмотрен обогрев в зоне покоя щеток стеклоочистителя или всей «лобовухи». Итак, что же делать, чтобы хоть как-то избежать описанной ситуации и ездить с более-менее чистым лобовым стеклом в сильный снегопад и мороз, если комплектация вашего авто не подразумевает подогревов лобового стекла?
Прежде всего вспомним, как именно развивается процесс налипания снега. Сначала он попадает на лобовое стекло в зоны, обдуваемые «печкой», и слегка при этом подтаивает. Далее работающий «дворник» подхватывает уже влажный снег и переносит в область, где стекло либо менее интенсивно обогревается из салона, либо вообще имеет почти уличную температуру.
Снег при этом начинает опять замерзать, частично прилипая к щетке. Цикл повторяется многократно, с каждым разом наращивая размер ледышки на «дворнике». Применение даже по-настоящему морозостойкой омывайки в таких случаях чаще всего проблему не решает, а лишь усугубляет: на жидкость налипает еще больше снежинок.
Чтобы прекратить это безобразие, следует каким-то образом снизить теплопередачу от стекла к падающей на него замерзшей воде. Самый простой способ — заметно увеличить скорость. Чтобы снег как можно более короткое время контактировал с «лобовухой», уносимый назад набегающим потоком воздуха. По опыту, скорости в 50—60 км/ч уже достаточно, чтобы большую часть снежинок сдувало со стекла. Хуже, когда ехать быстро нет возможности. Либо дорога плохая, либо машина попала в один из дорожных заторов, столь часто случающихся во время каждого снегопада. При этом ни о каком «сдувании» снежинок с теплого стекла уже говорить не приходится.
Значит, следует как-то его охладить. Для этого достаточно убрать его обдув теплым воздухом. При этом оно полностью не остынет, обогреваемое естественной циркуляцией в атмосфере салона. Но интенсивность таяния на нем снежинок сильно упадет. Соответственно, существенно снизится скорость обмерзания «дворников», и стекло будет чище.