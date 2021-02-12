Как при движении автомобиля избавиться от налипающего на «дворники» снега

При сильном снегопаде водители абсолютно любых авто — и новеньких, и развалюх — сталкиваются с одной и той же проблемой: налипанием и намерзанием «осадков» на щетках стеклоочистителя. Вслед за этим, как правило, следует появление на «лобовухе» непрочищенных пятен и полос. Это не просто неудобно и раздражает шофера, но и по-настоящему опасно. Ведь за такими «слепыми» пятнами можно не заметить пешехода или машину.

Перспектива устроить серьезное ДТП из-за какой-то белой дряни, сыпящейся с неба, не порадует ни одного нормального автовладельца. Вот и приходится драйверам периодически останавливаться, выскакивать из-за руля на мороз и «обстукивать» лед с «дворников». Этой участи, в какой-то мере, избегают обладатели легковушек, у которых предусмотрен обогрев в зоне покоя щеток стеклоочистителя или всей «лобовухи». Итак, что же делать, чтобы хоть как-то избежать описанной ситуации и ездить с более-менее чистым лобовым стеклом в сильный снегопад и мороз, если комплектация вашего авто не подразумевает подогревов лобового стекла?

Прежде всего вспомним, как именно развивается процесс налипания снега. Сначала он попадает на лобовое стекло в зоны, обдуваемые «печкой», и слегка при этом подтаивает. Далее работающий «дворник» подхватывает уже влажный снег и переносит в область, где стекло либо менее интенсивно обогревается из салона, либо вообще имеет почти уличную температуру.