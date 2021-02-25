Кроссовер Lexus UX превратился в автомобиль для медитации

На то, чтобы выполнить работу, Хорди и Анджеле потребовался один месяц. Художники использовали бумагу, придали ей форму лепестков, а затем покрывали ими экстерьер автомобиля. Правильно выставленный свет был использован, чтобы «оживить» арт-кар.

Между тем, компания Lexus пока не торопится знакомить публику с NX второго поколения, интригуя тизерами или какими-либо подробностями. Все, что у нас было до сих пор — это снимки закамуфлированной новинки с дорожных тестов. Теперь же в Сети появились реальные изображения, «украденные» с презентационного видеоролика.