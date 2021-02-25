Новый Land Rover Defender дождался нового мотора V8

Фото производителя.
Прежний «Дефендер» был деревенским простачком, а нынешний — стильный денди, который будут чаще покупать как дорогую игрушку, нежели инструмент для покорения бездорожья. Так что появление 8-цилиндрового мотора под его капотом было лишь делом времени.

Пятилитровая компрессорная «восьмерка» хорошо знакома фанатам британской техники по моделям Range Rover. У «Дефендера» движок выдает 525 л. с. и 625 Нм, а на колеса крутящий момент передается через восьмиступенчатый «автомат».

Кроме того, англичане внедрили электронную имитацию активного заднего дифференциала: такой ассистент, выборочно подтормаживая колеса, позволяет управлять вектором тяги.

Фото производителя.

Трехдверный Land Rover Defender ускоряется до «сотни» за 5,2 секунды, а пятидверный — за 5,4. Максимальная скорость — внушительные 240 км/ч. Естественно, инженерам пришлось вдобавок поменять настройки подвески, а также внедрить более производительные тормоза.

Кроме того, только для версии V8 доступна комплектация под названием Carpathian Edition (то есть «Карпатское издание»). Его кузов покрыт матовой пленкой, а крыша, капот и дверь багажника выкрашены черной эмалью. В салоне спецверсии полагается фирменная обивка кресел.

По своей известности с Land Rover Defender из всех серийных внедорожников на планете посоперничать может разве что только старина Willys. А по проходимости с «Дэфом» имеют шансы потягаться лишь немецкий Mercedes-Benz G-klasse и… наша «Буханка».

Портал «АвтоВзгляд» решил проверить: сможет ли новый Defender, ставший безрамным кроссовером и больше модным аксессуаром, повторить судьбу своего легендарного предшественника?

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25 февраля 2021
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