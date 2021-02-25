Новый Land Rover Defender дождался нового мотора V8

Трехдверный Land Rover Defender ускоряется до «сотни» за 5,2 секунды, а пятидверный — за 5,4. Максимальная скорость — внушительные 240 км/ч. Естественно, инженерам пришлось вдобавок поменять настройки подвески, а также внедрить более производительные тормоза.

Кроме того, только для версии V8 доступна комплектация под названием Carpathian Edition (то есть «Карпатское издание»). Его кузов покрыт матовой пленкой, а крыша, капот и дверь багажника выкрашены черной эмалью. В салоне спецверсии полагается фирменная обивка кресел.

По своей известности с Land Rover Defender из всех серийных внедорожников на планете посоперничать может разве что только старина Willys. А по проходимости с «Дэфом» имеют шансы потягаться лишь немецкий Mercedes-Benz G-klasse и… наша «Буханка».

Портал «АвтоВзгляд» решил проверить: сможет ли новый Defender, ставший безрамным кроссовером и больше модным аксессуаром, повторить судьбу своего легендарного предшественника?