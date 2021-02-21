Чем хорош новый двигатель для LADA Largus и Granta

Это уже третья «перестройка» вазовского восьмиклапанника: в 2011-м перед премьерой «Гранты» он примерил облегченную шатунно-поршневую группу, а в 2018-м — другие поршни, на которых появились так называемые цековки. Эти проточки при обрыве ремня ГРМ страхуют поршни и клапаны от разрушительной встречи.

В свою очередь, во время нынешней модернизации мотору досталось больше двух десятков новых деталей! В частности, к агрегату приладили облегченные клапаны, а также коленчатый и распределительный валы. Вдобавок под замену пошли поршни, шатуны и ремень ГРМ.

А еще инженеры перекроили головку блока цилиндров, включая крышку — у последней была улучшена система вентиляции. Из интересного отметим, что толкатели клапанов и маслосъемные колпачки взяты от двигателя Renault K7M, а шатунами и клапанами поделился тольяттинский 1.8.