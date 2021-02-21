Чем хорош новый двигатель для LADA Largus и Granta

Это уже третья «перестройка» вазовского восьмиклапанника: в 2011-м перед премьерой «Гранты» он примерил облегченную шатунно-поршневую группу, а в 2018-м — другие поршни, на которых появились так называемые цековки. Эти проточки при обрыве ремня ГРМ страхуют поршни и клапаны от разрушительной встречи.
В свою очередь, во время нынешней модернизации мотору досталось больше двух десятков новых деталей! В частности, к агрегату приладили облегченные клапаны, а также коленчатый и распределительный валы. Вдобавок под замену пошли поршни, шатуны и ремень ГРМ.
А еще инженеры перекроили головку блока цилиндров, включая крышку — у последней была улучшена система вентиляции. Из интересного отметим, что толкатели клапанов и маслосъемные колпачки взяты от двигателя Renault K7M, а шатунами и клапанами поделился тольяттинский 1.8.
В итоге, снизив механические потери, двигателистам удалось поднять мощность рядной «четверки» до 90 л. с. против прежних 87. Крутящий момент подрос до 143 Нм (+3). Притом 80% момента доступны при 1000 оборотах в минуту — это гарантирует не только уверенную «низовую тягу», но и минимальный расход топлива. Еще одним плюсом свежей версии движка называют долго «неубегающие» клапанные зазоры — они держатся вплоть до 90 000 километров пробега.
Первым улучшенный агрегат примерило рестайлинговое семейство LADA Largus (на фото выше). Но логично предположить, что следом новинка появится на «Гранте», которая является основным «потребителем» восьмиклапанных двигателей.
Между тем, АВТОВАЗ пусть мелкими партиями, но уже собирает обновленные LADA Vesta. Портал «АвтоВзгляд» попытался выяснить, какие «болячки» перейдут по наследству грядущей новинке от нынешнего варианта флагмана марки, а какие появятся из ниоткуда.