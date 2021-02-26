Новый кроссовер Chery Tiggo 8 Pro показал салон

Интерьер Tiggo 8 Pro будет доступен в черном и темно-коричневом исполнении с обивкой из экокожи. Водительское сидение имеет электрорегулировки в шести направлениях и изменяемый поясничный упор. Светодиодная контурная подсветка салона доступна в семи цветах. Полноцветная цифровая приборная панель имеет диагональ 12.3 дюйма.

Мультимедийная система замкнута на аналогичного размера сенсорный экран в верхней части центральной консоли. К ней можно подключить смартфон на базе iOS или Android. На этот монитор выводится и изображение с камер кругового обзора. Блок управления двухзонным климат-контролем выполнен также в виде тач-скрина, расположенного ниже «мультимедийки».

Tiggo 8 Pro получил зимний пакет оснащения: обогрев ветрового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок переднего стеклоочистителя, рулевого колеса и сидений первого и второго рядов.

О дате старта продаж «живых» машин с шильдиком 8 Pro данных пока, увы, нет.