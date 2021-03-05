У Porsche Taycan появился новый кузов

По сравнению со спортседаном, клиренс новинки увеличился на 20 мм, а опциональный пакет Off Road Design добавляет еще 10 мм. Вечает картину новый пластиковый обвес. Кроме того, Taycan Cross Turismo получил 20-дюймовые колесные диски, рейлинги на крыше и крепления для велосипедов, а пневмоподвеска и панорамная крыша доступны уже в базовой версии.

Если говорить про размеры, то универсал оказался чуть длиннее седана, а также немного выше. А еще у Taycan Cross Turismo шире передняя и задняя колеи.

Первым рынком, где начнутся продажи новинки станут США. Там кросс-универсалы появятся уже летом. Если говорить про нашу страну, то уверены, что Cross Turismo не объедет ее стороной, ведь обычный Taycan в России уже продают. Предположим, что модель может появиться у российских дилеров в следующем году.