Этой весной Hummer выпустит брутальный внедорожник

О пикапе портал «АвтоВзгляд» рассказывал очень подробно. Это чисто электрическая машина, притом первой на рынок (разумеется, американский) осенью 2021 года выйдет дорогущая, но очень крутая версия Edition One за 113 000 долларов. У нее сразу три электромотора суммарной отдачей в 1014 л. с., а крутящий момент — немыслимые 15 590 Нм.

Поэтому неудивительно, что до 97 км/ч пикап выстреливает за 3 секунды! На одной зарядке он способен проехать около 560 км, а если по пути найдется «розетка», выдающая 800 Вольт напряжения и 350 киловатт мощности, то 10-минутной «заправки электричеством» хватит, чтобы затем преодолеть 160 км пути.

Теперь же стало известно, что 3 апреля публике представят внедорожник Hummer нового поколения. Очевидно, что технически он не будет отличаться от пикапа, зато получит трехрядный семиместный салон и съемные панели крыши. На рынок новинку выведут под немудреным именем Hummer EV SUV.

И еще одна новость из мира внедорожников. В прошлом году УАЗ «Патриот» отметил 15-летие — самое время, чтобы сменить поколение. И ульяновцы действительно разработали преемника, который пресса успела окрестить «русским Prado». Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», вместо «русского Prado» УАЗ будет выпускать иномарки.