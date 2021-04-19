Новейший Infiniti QX60 готовится к премьере

Фото из открытых источников
Второе поколение самого популярного в модельном ряду Infiniti кроссовера покажут во второй половине этого года. Модель будет похожа на концепт QX60 Monograph, представленный широкой публике еще в конце 2020-го. Уже известны и некоторые технические характеристики будущего бестселлера марки.

Кроссовер построен на «ниссановской» платформе D, на которой базируется Nissan Pathfinder, представленный совсем недавно. Что касается силового агрегата, то известно, что под капотом нового QX60 будет работать 3,5-литровая V-образная «шестерка» мощностью 295 л. с. и 9-ступенчатый «автомат» ZF.

Машина получит и новую полноприводную трансмиссию Intelligent All-Wheel Drive, которая практически мгновенно перебрасывает крутящий момент на колеса с наибольшим сцеплением с дорожным покрытием.

Если говорить про электронику, то QX60 оснастят самой свежей версией комплекса активной безопасности ProPILOT Assist, который, предположительно, интегрируют с CAN-шиной автомобиля. Это позволит расширить функционал «софта» и предложить водителю новые сервисы.

Кстати, по результатам опроса, проведенного аналитиками японской марки, QX60 поклонниками Infiniti был признан самой ожидаемой новинкой 2021 года.

двигатель, новинки рынка, ДВС, новая модель, внедорожник, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы, продать машину, купить машину
19 апреля 2021
427