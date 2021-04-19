Новейший Infiniti QX60 готовится к премьере

Кроссовер построен на «ниссановской» платформе D, на которой базируется Nissan Pathfinder, представленный совсем недавно. Что касается силового агрегата, то известно, что под капотом нового QX60 будет работать 3,5-литровая V-образная «шестерка» мощностью 295 л. с. и 9-ступенчатый «автомат» ZF.

Машина получит и новую полноприводную трансмиссию Intelligent All-Wheel Drive, которая практически мгновенно перебрасывает крутящий момент на колеса с наибольшим сцеплением с дорожным покрытием.

Если говорить про электронику, то QX60 оснастят самой свежей версией комплекса активной безопасности ProPILOT Assist, который, предположительно, интегрируют с CAN-шиной автомобиля. Это позволит расширить функционал «софта» и предложить водителю новые сервисы.

Кстати, по результатам опроса, проведенного аналитиками японской марки, QX60 поклонниками Infiniti был признан самой ожидаемой новинкой 2021 года.