В России стартовали продажи новых Nissan Qashqai и X-Trail

Интерактивная связь с автомобилем осуществляется через мобильное приложение Nissan Connect Services. Это целый комплекс сервисов, который позволяет получать информацию об использовании машины и дистанционно управлять многими функциями (например, запускать двигатель или отслеживать местонахождение).

В свою очередь, ProPILOT — это система управления автомобилем, которая помогает водителю разгоняться и тормозить, поддерживать нужную скорость и безопасную дистанцию, а также остановить машину в пробке, после чего плавно стартовать, как только автомобиль впереди начнет движение. Система доступна для комплектаций LE+ и LE Top.

Со сменой модельного года «Ниссаны» стали дороже. Так, Nissan Qashqai прибавил 58 000 рублей и в базовой версии теперь стоит 1 555 000. Стоимость Nissan X-Trail в стартовой версии отныне XE составляет 1 880 000 «целковых», то есть прибавка составила 29 000 в перманентно дешевеющей российской валюте.