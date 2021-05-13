Что надо обязательно сделать при замене аккумулятора в автомобиле

Тему этой статьи, как говорится, определила сама жизнь. Напомним, что прошедший зимний сезон 2020—2021 года оказался весьма непростым. Во многих регионах России, включая столицу и Подмосковье, он отметился сильными продолжительными морозами. Понятно, что низкие температуры не лучшим образом отразились на состоянии автомобильных батарей, особенно на подержанных машинах.
В качестве примера можно привести 8-летний кроссовер Toyota Venza одного из наших сотрудников. Экспресс-тест штатной АКБ, проведенный в конце зимнего сезона, показал, что она фактически «умерла» (см. фото ниже). Конечно, морозы были не единственной причиной его ускоренного старения. Немалую роль в этом сыграли повышенное энергопотребление «Вензы», отсутствие должного ухода за батареей, усиленный саморазряд из-за коррозии клемм.
В общем, старый АКБ, было решено его заменить. Для этого была выбрана популярная необслуживаемая батарея Topla Top JIS (Словения) с емкостью 70 Ач и пусковым током 700 А. Выбор в пользу именно этой марки был сделан по ряду причин. Во-первых, эксперты уже не раз тестировали АКБ этого бренда. В ходе испытаний у АКБ серии Topla Top JIS всегда были высокие показатели и они неоднократно занимали призовые места.
Во-вторых, при выборе учитывалось и то, что Toyota Venza — кроссовер с повышенным энергопотреблением, поэтому и АКБ у нее должен быть соответствующий. А линейка Topla Top JIS этим требованиям удовлетворяет как нельзя лучше. И, в третьих, АКБ данной серии давно зарекомендовали себя как надежные аккумуляторы с высокими пусковыми характеристиками.
Теперь о процедуре замены батареи. Помните: при демонтаже первым отсоединяется минусовой контакт. Но не спешите, сначала почитайте инструкцию к машине. Не исключено, что перед снятием силовых проводов с клемм АКБ каждый из них придется сначала подключить к внешнему блоку питания. Это иногда нужно делать в некоторых современных машинах, чтобы не «вылетели мозги» бортового компьютера. Впрочем, если в инструкции на этот счет нет никаких предупреждений, блок питания не понадобится. Можно смело отключать и вытаскивать аккумулятор.
После этого надо обязательно проверить состояние силовых проводов и крепежной площадки, на которой размещается батарея. Очень важно, чтобы она, а также кольцевые наконечники кабелей были чистыми и не имели ржавчины. Всю грязь и следы электрохимической коррозии с наконечников нужно удалить. Это можно сделать, обработав кольцевые разъемы снаружи и изнутри с помощью мелкодисперсной шкурки.
Далее на очереди — установка нового аккумулятора. Перед этим не будет лишним проверить его заряд. Уровень напряжения на клеммах должен составлять примерно 12,8 В. Если все в норме, размещаем батарею на крепежной площадке и соединяем силовые кабели с клеммами АКБ. И опять внимание: при ее монтаже первым подключается плюсовой провод (см. фото выше).
В завершение всей этой истории рекомендуется провести обработку наконечников и открытых участков клемм АКБ предохраняющим составом. Это нужно для их защиты от воздействия грязи, солевых растворов, влаги и, соответственно, от коррозии. Для этой цели сегодня выпускаются различные виды «электрозащитных» автомобильных препаратов. Например, в продаже можно встретить цветные аэрозольные составы, жидкостные спреи и даже пасты.
Наш коллега для обработки клемм аккумулятора Topla Top JIS использовал проверенную на практике немецкую смазку для защиты электроконтактов Batterie-Pol-Fett от Liqui Moly. Смазка представляет собой синтетический состав красного цвета, который позволяет визуально контролировать обработанные места электрических соединений. Достоинством препарата является его пластичность и хорошая адгезия к металлу. Последнее очень важно для обеспечения длительной защиты контактов АКБ от различных видов коррозии, а также для надежного заряда батареи при эксплуатации в автомобиле.