Что надо обязательно сделать при замене аккумулятора в автомобиле

Тему этой статьи, как говорится, определила сама жизнь. Напомним, что прошедший зимний сезон 2020—2021 года оказался весьма непростым. Во многих регионах России, включая столицу и Подмосковье, он отметился сильными продолжительными морозами. Понятно, что низкие температуры не лучшим образом отразились на состоянии автомобильных батарей, особенно на подержанных машинах.

В качестве примера можно привести 8-летний кроссовер Toyota Venza одного из наших сотрудников. Экспресс-тест штатной АКБ, проведенный в конце зимнего сезона, показал, что она фактически «умерла» (см. фото ниже). Конечно, морозы были не единственной причиной его ускоренного старения. Немалую роль в этом сыграли повышенное энергопотребление «Вензы», отсутствие должного ухода за батареей, усиленный саморазряд из-за коррозии клемм.