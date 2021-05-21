В Россию привезут шесть новых кроссоверов Geely

В Instagram-аккаунте российского «Geely-клуба» появился слайд из корпоративной презентации, которая, по всей видимости, была подготовлена российским офисом Geely. На фото обозначены скроки премьер новых моделей: в 2021-м мы увидим рестайлинговый Atlas Pro, а в 2022-м — новейший KX11, о котором портал «АвтоВзгляд» рассказывал достаточно подробно.

Впрочем, факт выхода этих двух авто был раскрыт заранее… Поэтому для нас куда интереснее другое. Оказывается, на 2023-й намечен дебют двух неких «паркетников» — компактного и среднеразмерного. Через год должны случиться еще две презентации: нам предъявят один большой и один маленький SUV.

Можно почти безошибочно предположить, что одним из дебютов окажется родственник «Кулрея» по платформе — модель Icon. Притом об этом «паркетнике» из Поднебесной, под завязку напичканном современными технологиями, мы даже сняли видеообзор.

Между тем, покупательский спрос на автомобили Geely продолжает расти. И во многом — как раз благодаря амбициозным новинкам, поступившим в шоу-румы в прошлом году.