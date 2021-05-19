5 самых неубиваемых пятилетних кроссоверов премиум-класса на российском рынке

Российский рынок по набору представленных моделей не полностью совпадает с европейским, однако обзоры и рейтинги надежности эксплуатирующихся там машин могут подкинуть немало полезной информации и об авто из отечественного парка. Немецкая «Ассоциация технического надзора» (VdTUV) считается одной из самых известных и авторитетных европейская организация в сфере сертификации и оценки. Она ежегодно создает и публикует собственный рейтинг надежности подержанных автомобилей, продающихся на рынке Германии.
Из очередного выпуска этого труда — TUV Report 2021 — можно почерпнуть немало интересной и, самое главное, актуальной информации о наиболее массовых марках и моделях. Это в полной мере относится и к сегменту премиальных брендов. Разумеется, отечественному покупателю подержанного транспорта приходится «фильтровать» информацию из-за рубежа. Но оно того стоит.
Мы решили облегчить задачу нашим читателям и соорудили на основе «адаптированного» под российский рынок списка моделей TUV Report 2021 свой ТОП-5 наиболее надежных премиальных кроссоверов 4—5 лет отроду на российском рынке. Напомним, что в основе рейтингов TUV лежит такой показатель, как доля машин конкретной модели, из числа имеющихся на рынке, хозяева которых были вынуждены обратиться к специалистам СТО с какими-либо техническими проблемами.
Кроме того, в точном определении позиции модели в рейтинге участвует и показатель его среднестатистического пробега за время эксплуатации. Этот самый пробег, кстати, можно считать неким стандартом, на который стоит ориентироваться при выборе автомобиля такого возраста и марки.
Итак, судя по данным TUV Report 2021, среди 4—5-летних премиальных кроссоверов наиболее беспроблемным можно считать Porsche Macan. Всего 3,8% автомобилей этой марки потребовали какого-либо ремонта с момента приобретения. Средний пробег кроссоверов такого возраста на момент исследования составлял 70 000 километров.
На втором месте оказался Mercedes-Benz GLE с 4,5% обращений в сервис и 88 000 километрами среднестатистического пробега. Заметно уступает «Mерсу» в надежности Audi. Так, на третьей строчке отечественного ТОП-5 расположился Audi Q5: 5,3% машин, у которых были обнаружены проблемы, средний пробег — 88 000 километров. Четвертое место тоже досталось Audi: 5,9% от общего парка модели Q3 потребовали ремонта при типичном пробеге в 66 000 километров.
И на последнем месте — полноприводный представитель баварской марки. BMW X1 показал 6,3% отказов при 72 000 километров пробега.