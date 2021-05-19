5 самых неубиваемых пятилетних кроссоверов премиум-класса на российском рынке

Российский рынок по набору представленных моделей не полностью совпадает с европейским, однако обзоры и рейтинги надежности эксплуатирующихся там машин могут подкинуть немало полезной информации и об авто из отечественного парка. Немецкая «Ассоциация технического надзора» (VdTUV) считается одной из самых известных и авторитетных европейская организация в сфере сертификации и оценки. Она ежегодно создает и публикует собственный рейтинг надежности подержанных автомобилей, продающихся на рынке Германии.

Из очередного выпуска этого труда — TUV Report 2021 — можно почерпнуть немало интересной и, самое главное, актуальной информации о наиболее массовых марках и моделях. Это в полной мере относится и к сегменту премиальных брендов. Разумеется, отечественному покупателю подержанного транспорта приходится «фильтровать» информацию из-за рубежа. Но оно того стоит.

Мы решили облегчить задачу нашим читателям и соорудили на основе «адаптированного» под российский рынок списка моделей TUV Report 2021 свой ТОП-5 наиболее надежных премиальных кроссоверов 4—5 лет отроду на российском рынке. Напомним, что в основе рейтингов TUV лежит такой показатель, как доля машин конкретной модели, из числа имеющихся на рынке, хозяева которых были вынуждены обратиться к специалистам СТО с какими-либо техническими проблемами.