Названы российские цены новейшего электрокроссовера BMW iX

Многие электромобили сейчас выходят на рынок в заднеприводном исполнении, а полный привод предлагается за доплату. BMW решила действовать радикально: только полный привод, только мощные версии! Даже стартовая xDrive40 выдает 326 л. с. мощности и 630 Нм крутящего момента.
Под полом кузова «сороковки» установлена батарея емкостью 71 кВт∙ч, которой должно хватить на 425 километров пробега. Разгон до «сотни» занимает 6,1 секунды, а ограничитель максимальной скорости установлен на отметке в 200 км/ч.
Топовый xDrive50 бодрее: благодаря двум электромоторам суммарной отдачей 523 л. с. и 765 Нм такой «паркетник» готов выстреливать до 100 км/ч за 4,6 секунды. Но максимальная скорость та же. Паспортный пробег аккумулятора на 105,2 кВт∙ч составляет 630 километров.
Несмотря на то, что российские продажи вряд ли начнутся раньше 2022 года, в российском представительстве решили уже сейчас объявить цены. У нас появится только «пятидесятка» по цене от 8 500 000 рублей.
Вообще, BMW в последнее время радует фанатов новинками самых разных форматов. Скажем, не так давно немцы добавили в семейство 4-й серии «заряженную» модификацию, да еще и с полным приводом.