Названы российские цены новейшего электрокроссовера BMW iX

Топовый xDrive50 бодрее: благодаря двум электромоторам суммарной отдачей 523 л. с. и 765 Нм такой «паркетник» готов выстреливать до 100 км/ч за 4,6 секунды. Но максимальная скорость та же. Паспортный пробег аккумулятора на 105,2 кВт∙ч составляет 630 километров.

Несмотря на то, что российские продажи вряд ли начнутся раньше 2022 года, в российском представительстве решили уже сейчас объявить цены. У нас появится только «пятидесятка» по цене от 8 500 000 рублей.

Вообще, BMW в последнее время радует фанатов новинками самых разных форматов. Скажем, не так давно немцы добавили в семейство 4-й серии «заряженную» модификацию, да еще и с полным приводом.