УАЗ резко поднял цены на все свои автомобили

Май для поклонников российского автопрома начался с очередного повышения цен. На сей раз прайс-листы переписал УАЗ, который сделал все свои модели значительно дороже.

Минимальный рост цен — 35 000 рублей — зафиксирован у моделей так называемого Старого грузового ряда (СГР), более известных как «Буханка», а также у внедорожника UAZ Hunter. Напомним, что все автомобили этих линеек оснащаются бензиновыми моторами экостандарта «Евро-2».

Аналогичные агрегаты, равно как и более современные двигатели «Евро-5», предложены для внедорожника UAZ Patriot и созданного на его базе UAZ Pickup. Эти модели прибавили в цене 50 000 рублей, причем независимо от того, какой мотор стоит под капотом.

Больше всего подорожали автомобили коммерческого семейства UAZ Profi, которые предложены в различных вариантах кузовов. Эти машины, также имеющиеся в версиях «Евро-2» и «Евро-5», стали дороже на 60 000 рублей. А в середине мая цены на свои изделия столь же значительно повысит и АВТОВАЗ.