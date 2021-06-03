DFM 580 не оставляет надежд стать конкурентом Geely Atlas

Долгое время кроссовер DFM 580 существовал только в одной атмосферной ипостаси: с 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 132 л. с., 5-ступенчатой «механикой» и средненькой комплектации Comfort MT. Купить такую машину сейчас реально за 1 399 000 «целковых».

Посчитав, что механическая коробка и не самый богатый набор оборудования плохо привлекают клиентов, в офисе DFM решили привезти более упакованный вариант под нескромным названием Luxury. Он получит 145-сильный полуторалитровый турбомотор и вариатор.