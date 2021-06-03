DFM 580 не оставляет надежд стать конкурентом Geely Atlas

Долгое время кроссовер DFM 580 существовал только в одной атмосферной ипостаси: с 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 132 л. с., 5-ступенчатой «механикой» и средненькой комплектации Comfort MT. Купить такую машину сейчас реально за 1 399 000 «целковых».
Посчитав, что механическая коробка и не самый богатый набор оборудования плохо привлекают клиентов, в офисе DFM решили привезти более упакованный вариант под нескромным названием Luxury. Он получит 145-сильный полуторалитровый турбомотор и вариатор.
Комплектация Luxury включает 9-дюймовый дисплей, бесключевой доступ, электропривод стояночного тормоза, климат- и круиз-контроль, панорамную камеру, люк и многое другое. Еще одна любопытная вещица — встроенный видеорегистратор. Правда, заплатить за все это великолепие попросят 1 899 000 рублей.
И продолжая тему «поднебесного» автопрома. Марка Geely не стала укорачивать российскую линейку своих моделей, а наоборот — вернула «приподнятый» хетчбэк GS, продажи которого были остановлены еще весной. Правда, двухмесячное отсутствие здорово сказалось на цене: машина разом подорожала на 220 000 рублей.