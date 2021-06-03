DFM 580 не оставляет надежд стать конкурентом Geely Atlas

Фото производителя.
Ни для кого не секрет, что Geely Atlas стал одним из бестселлеров российского рынка. Во всяком случае, среди китайских марок этот «паркетник» пользуется гораздо более уверенным спросом, чем многие его конкуренты. А вот более крупный (и вдобавок семиместный) DFM 580 никак не найдет своего покупателя, но надежд на рыночный успех при этом не оставляет.

Долгое время кроссовер DFM 580 существовал только в одной атмосферной ипостаси: с 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 132 л. с., 5-ступенчатой «механикой» и средненькой комплектации Comfort MT. Купить такую машину сейчас реально за 1 399 000 «целковых».

Посчитав, что механическая коробка и не самый богатый набор оборудования плохо привлекают клиентов, в офисе DFM решили привезти более упакованный вариант под нескромным названием Luxury. Он получит 145-сильный полуторалитровый турбомотор и вариатор.

Фото производителя.

Комплектация Luxury включает 9-дюймовый дисплей, бесключевой доступ, электропривод стояночного тормоза, климат- и круиз-контроль, панорамную камеру, люк и многое другое. Еще одна любопытная вещица — встроенный видеорегистратор. Правда, заплатить за все это великолепие попросят 1 899 000 рублей.

И продолжая тему «поднебесного» автопрома. Марка Geely не стала укорачивать российскую линейку своих моделей, а наоборот — вернула «приподнятый» хетчбэк GS, продажи которого были остановлены еще весной. Правда, двухмесячное отсутствие здорово сказалось на цене: машина разом подорожала на 220 000 рублей.

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3 июня 2021
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