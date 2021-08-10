У Kia Mohave появилась новая версия для России

Фото производителя.
Cейчас модно предлагать покупателям больших кроссоверов и внедорожников так называемые капитанские версии, где на втором ряду вместо трехместного дивана стоит пара раздельных кресел. И Kia тоже следует этому тренду: российские дилеры марки начали прием заказов на модель Mohave в новой 6-местной комплектации Premium+.
Алексей Кованов

Стоит новинка 4 299 900 рублей. По версии создателей, такая компоновка понравится большим семьям, которым хватает шести мест, а также бизнесменам, что хотят заполучить максимально просторный салон повышенной комфортности.

Отметим, что раздельных кресла второго ряда имеют регулировки по высоте и углу наклона, плюс оснащаются подстаканниками, трехуровневым обогревом и вентиляцией. При аварии их пассажиров защитят задние боковые подушки безопасности.

Вообще, создавая свежий Kia Mohave, дизайнеры и инженеры провели просто ювелирную работу, совместив проверенную временем платформу от предыдущего Mohave, ничего в ней особо не меняя и сильно не «перекраивая» кузовные элементы.

Вот зачем этой модели нужна рама, но без жесткого подключения, «понижаек» и всего остального внедорожного арсенала? Чтобы понять «философию» обновленного внедорожника, порталу «АвтоВзгляд» потребовался длительный тест.

новинки рынка, производители, внедорожник, кроссоверы
10 августа 2021
712