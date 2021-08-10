У Kia Mohave появилась новая версия для России

Стоит новинка 4 299 900 рублей. По версии создателей, такая компоновка понравится большим семьям, которым хватает шести мест, а также бизнесменам, что хотят заполучить максимально просторный салон повышенной комфортности.

Отметим, что раздельных кресла второго ряда имеют регулировки по высоте и углу наклона, плюс оснащаются подстаканниками, трехуровневым обогревом и вентиляцией. При аварии их пассажиров защитят задние боковые подушки безопасности.

Вообще, создавая свежий Kia Mohave, дизайнеры и инженеры провели просто ювелирную работу, совместив проверенную временем платформу от предыдущего Mohave, ничего в ней особо не меняя и сильно не «перекраивая» кузовные элементы.

Вот зачем этой модели нужна рама, но без жесткого подключения, «понижаек» и всего остального внедорожного арсенала? Чтобы понять «философию» обновленного внедорожника, порталу «АвтоВзгляд» потребовался длительный тест.