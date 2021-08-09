Как дешево и быстро восстановить гнилые дверные рамки

Гнилая дверь снизу никого в России не удивит — зацепил о клумбу, выругался и пошел. Но вот пришла зима с реагентами — и вынимай купюры. Кромка начинает гнить не сразу: сначала появляются ржавые точки, которые стираются тряпкой, потом краска начинает пухнуть — ничего, кредит возьмем и новую купим… А потом сразу можно звонить на разборку. Более того, реагентам даже царапины особо не нужны — двери внедорожников ведь тоже страдают от этой хандры! Значит, проблема где-то глубже.

Можно, конечно, поругать производителя за дрянной металл и тонкий слой краски, но делу этим не поможешь. Как, впрочем, и разного рода мовилями, которыми деды густо мазали все детали, до которых можно дотянуться. Ключ всех бед — время и влага, их автохимией победить нельзя. Но можно существенно «растянуть удовольствие», разобравшись в проблеме. Например, многие счастливые обладателя оцинкованных и небитых — да, такие иногда встречаются — машин замечают, что «рыжая» лезет изнутри. И это мудрое замечание: влага скапливается под отставшим от времени шовным герметиком, разрушает защитный слой и начинает поглощать металл. Проблема локализована — можно начинать борьбу.

Шовный герметик стоит снять, просто оторвав, ведь он зачастую ели держится. После обработать преобразователем ржавчины. Нет, успокаиваться и следовать с победным видом домой рано, впереди еще много работы. Дав предобразователю минут 20 на «потрудиться», снимаем рыхлую ржу металлической щеткой или соответствующей насадкой на шуруповерт. И снова обрабатываем, и повторяем процедуру до тех пор, пока не покажется чистый металл.