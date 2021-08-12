В сети появились шпионские фото особого Mercedes-Benz G-класса

Фото: Motor1.com
О том, что Mercedes-Benz заканчивает испытания особой версии внедорожника G-класса нового поколения, было известно давно. Фотошпионы уже не один месяц выкладывали в Сеть изображения авто в камуфляжной пленке, а вот сейчас появились снимки «Гелика» без маскировки.
Виктор Васильев

Mercedes-Benz G-класса в модификации 4x4² фотошпионы уже несколько раз ловили на дорогах, а самую свежую порцию снимков сделали в окрестностях Нюрбургринга, где у «Даймлера» расположен собственный тестовый центр.

Внешность новинки уже не скрывают. Судя по фото, у «Гелика» заклеены черной пленкой лишь расширители колесных арок и крепление запаски. Кое-что известно и о технической «начинке» самой экстремальной версии «Гелендвагена».

Так, наследник Mercedes-Benz G 500 4x4² (его выпускали с 2015 по 2017 годы) сохранил усиленную подвеску со сдвоенными амортизаторами, неразрезные мосты и расширенную колею. Что касается мотора, то под капотом мы ожидаем увидеть 4-литровый V8 мощностью 585 л. с., который новинка получит от модели G 63 AMG.

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12 августа 2021
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