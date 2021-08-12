В сети появились шпионские фото особого Mercedes-Benz G-класса

Mercedes-Benz G-класса в модификации 4x4² фотошпионы уже несколько раз ловили на дорогах, а самую свежую порцию снимков сделали в окрестностях Нюрбургринга, где у «Даймлера» расположен собственный тестовый центр.

Внешность новинки уже не скрывают. Судя по фото, у «Гелика» заклеены черной пленкой лишь расширители колесных арок и крепление запаски. Кое-что известно и о технической «начинке» самой экстремальной версии «Гелендвагена».

Так, наследник Mercedes-Benz G 500 4x4² (его выпускали с 2015 по 2017 годы) сохранил усиленную подвеску со сдвоенными амортизаторами, неразрезные мосты и расширенную колею. Что касается мотора, то под капотом мы ожидаем увидеть 4-литровый V8 мощностью 585 л. с., который новинка получит от модели G 63 AMG.