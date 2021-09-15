Toyota представила новую версию кроссовера RAV4

Фото из открытых источников
Toyota расширяет количество спецверсий кроссовера RAV4, предлагая модификацию Adventure. Ожидается, что она расширит круг потенциальных покупателей модели. Для начала ее предложат европейским ценителям марки, а потом новинка появится и в других странах.
Максим Гомянин

У RAV4 Adventure дизайнеры обновили переднюю часть, дабы добавить японскому SUV брутальности. Модель получила черную решетку радиатора, «противотуманки» с черной окантовкой и чуть измененный передний бампер. Завершают картину выраженные расширители колесных арок и 19-дюймовые колеса серого окраса. Что касается салона, то здесь появилась новая обивка кресел.

Кроме того, версия Adventure получила опции, которые японцы хотят внедрить на RAV4 в этом году. Так, у кроссовера появились светодиодные фары прожекторного типа, LED-противотуманки и новые десятиспицевые легкосплавные диски.

Toyota пока не огласила цены на RAV4 Adventure, нет информации и о дате начала приема заказов. Ожидается, что машины появятся у дилеров в первом квартале 2022 года.

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15 сентября 2021
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