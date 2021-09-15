Toyota представила новую версию кроссовера RAV4

У RAV4 Adventure дизайнеры обновили переднюю часть, дабы добавить японскому SUV брутальности. Модель получила черную решетку радиатора, «противотуманки» с черной окантовкой и чуть измененный передний бампер. Завершают картину выраженные расширители колесных арок и 19-дюймовые колеса серого окраса. Что касается салона, то здесь появилась новая обивка кресел.

Кроме того, версия Adventure получила опции, которые японцы хотят внедрить на RAV4 в этом году. Так, у кроссовера появились светодиодные фары прожекторного типа, LED-противотуманки и новые десятиспицевые легкосплавные диски.

Toyota пока не огласила цены на RAV4 Adventure, нет информации и о дате начала приема заказов. Ожидается, что машины появятся у дилеров в первом квартале 2022 года.