Кроссовер Cadillac Lyriq поступил в продажу

По неофициальным данным, за это время покупатели внесли предоплату в размере 100 долларов за 1500 электрических кроссоверов Cadillac Lyriq в спецверсии Debut Edition. Ожидается, что все премиальные SUV получат 33-дюймовый монитор, объединяющий панель приборов и экран мультимедиа. Кроме того, премиальный кроссовер будет оснащен акустикой AKG Studio с 19 динамиками, продвинутой системой шумоподавления и автопилотом Super Cruise.

Cadillac Lyriq существует сейчас только в одной модификации, представляющей собой заднеприводную версию с электромотором отдачей 347 л. с. Тяговая батарея емкостью 100 киловатт-часов позволяет проехать на одном заряде более 483 км.

Во время апрельской премьеры представители компании говорили, что кроссовер будет стоить от 59 990 долларов, но в конце лета цену скорректировали до $58 795. Ожидается, что полноприводный вариант «Лирика» появится позже.

Российским покупателям этот электромобиль тоже интересен, так как еще год назад его официально обещали привезти в нашу страну, где он должен составить конкуренцию Audi e-tron и более компактному Jaguar I-Pace.