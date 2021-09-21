Кроссовер Cadillac Lyriq поступил в продажу

Фото из открытых источников
В прошедшие выходные Cadillac начал прием заказов на первый кроссовер с электрическим двигателем, который получил название Lyriq. Клиенты должны получить первые автомобили во втором квартале 2022 года. Примечательно, что первая партия машин разошлась всего за 19 минут.
Виктор Васильев

По неофициальным данным, за это время покупатели внесли предоплату в размере 100 долларов за 1500 электрических кроссоверов Cadillac Lyriq в спецверсии Debut Edition. Ожидается, что все премиальные SUV получат 33-дюймовый монитор, объединяющий панель приборов и экран мультимедиа. Кроме того, премиальный кроссовер будет оснащен акустикой AKG Studio с 19 динамиками, продвинутой системой шумоподавления и автопилотом Super Cruise.

Cadillac Lyriq существует сейчас только в одной модификации, представляющей собой заднеприводную версию с электромотором отдачей 347 л. с. Тяговая батарея емкостью 100 киловатт-часов позволяет проехать на одном заряде более 483 км.

Во время апрельской премьеры представители компании говорили, что кроссовер будет стоить от 59 990 долларов, но в конце лета цену скорректировали до $58 795. Ожидается, что полноприводный вариант «Лирика» появится позже.

Российским покупателям этот электромобиль тоже интересен, так как еще год назад его официально обещали привезти в нашу страну, где он должен составить конкуренцию Audi e-tron и более компактному Jaguar I-Pace.

внедорожник, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы, электромобили
21 сентября 2021
588