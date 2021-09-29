Не для братвы: Jeep представил новейший Grand Cherokee

С точки зрения конструкции и дизайна, короткобазный вариант ничем не отличается от длиннобазного. За одним, пожалуй, исключением: у пятиместного новичка имеется гибридная версия под названием 4xe. У нее под капотом упрятан двухлитровый турбомотор, с которым состыкована 8-диапазонная автоматическая коробка, плюс традиционному ДВС помогает пара электромоторов. Суммарная мощность установки — 370 л. с.

Упомняем важный факт: пятиметровый Jeep Grand Cherokee оказался сразу на 30 см короче своего 7-местного собрата, а длина его базы — на 13 сантиметров меньше. Так что задним пассажирам здесь будет менее вольготно…

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в Россию свежее поколение «Гранда» придет во втором квартале 2022 года. К нам приедут две бензиновых версии: с двухлитровым турбомоторм (268 л. с.) и 3,6-литровым атмосферником (286 л. с.).