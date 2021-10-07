Нюансы выбора: ТОП-5 самых востребованных кроссоверов в России

Но сразу стоит отметить, что никаких кардинальных изменений в рейтинге самых востребованных кроссоверов России за три месяца не произошло.
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Как и прежде, возглавляет его Hyundai Creta — в пользу «корейца» с января по сентябрь сделали выбор 53 399 человек. Если проводить параллели с итогами первых трх кварталов минувшего года, то популярность бестселлера марки подросла — плюс 1301 единицы к прежнему результату.
Интерес потребителей к модели подстегнула смена поколения. Напомним, что Creta второй генерации поступила в шоу-румы отечественных дилеров в июле. Да, автомобиль ощутимо прибавил в цене. Зато он обзавелся массой «умных» опций, сохранив при этом силовые агрегаты, хорошо зарекомендовавшие себя на предшественнике. Так, «Крета» по-прежнему оснащается моторами мощностью 123 и 150 л. с., а ее стартовая цена — 1,2 млн. рублей.
К слову, портал «АвтоВзгляд» уже протестировал новинку в деле — прочитать наш обзор можно здесь.
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Вслед за Hyundai Creta с большим отрывом идет его заклятый конкурент Renault Duster. Как и «кореец», «француз» в этом году тоже открыл новую, вторую главу своей истории. И смена поколения явно пошла машине на пользу, о чем свидетельствуют результаты продаж. В январе-сентябре дилеры передали покупателям 29 778 кроссоверов, а это — на 8566 машин больше, чем за аналогичный период 2020-го.
Renault Duster, ориентированный на Россию, может похвастать большим количеством модификаций, чем Creta. Его моторная гамма включает четыре агрегата мощностью от 109 до 150 сил. Самый производительный — относительно новый двигатель TCe, дебютировавший на кроссовере Arkana. Да и цена у «француза» чуть ниже: приобрести автомобиль в простейшем исполнении можно, заплатив от 1 017 000 целковых.
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Замыкает лидерскую тройку кроссовер из Японии — Toyota RAV4. Если в прошлом году «Рафик» буквально «рвал» российский рынок, то в этом — спрос на него поугас. В пользу самой продаваемой модели бренда с начала года сделали выбор 27 204 человека. «В минус» по итогам трех кварталов он не ушел, но и о динамичном росте говорить не приходится: разница с прошлым годом — 1156 единиц.
Быть может, дело в цене? Стартовый прайс Toyota RAV4 — 2 120 000 рублей, а такие деньги в сложную постпандемийную эпоху найдутся далеко не у каждого. Да и автомобиль в простейшем исполнении по минимальной объявленной стоимости у дилеров не отыскать. Впрочем, такая проблема наблюдается и у других марок.
Но вернемся к «Рафику»: россиянам предложено две модификации — со 150- и 200-сильными моторами. Первому аккомпанируют шестиступенчатая «механика» и вариатор, а второму — восьмидиапазонная АКП. Привод может быть как передним, так и подключаемым полным.
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Кроссоверу Toyota RAV4 дышит в спину Volkswagen Tiguan. На «европейце» остановились 25 908 покупателей, что на 2164 больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Интересно, что «Тигуан» продемонстрировал пусть и несерьезный, но все же рост, даже несмотря на весеннюю приостановку продаж двухлитровой версии. А она случилась, напомним, из-за пресловутого дефицита микрочипов.
Вольфсбургский SUV выудит из кошелька как минимум 2 млн. рублей. На выбор потребителя представлено четыре модификации с бензиновыми двигателями мощностью от 125 до 220 сил. В паре с младшим трудится шестиступенчатая механическая коробка передач, со средним — тем, что выдает 150 л. с. — шестидиапазонный «робот». А старшие версии — на 180 и 220 «лошадок» соответственно — комплектуются DSG на семь ступеней.
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Kia Sportage, сохранивший пятое место в рейтинге, стал единственным кроссовером в ТОП-5, чьи продажи чуть сократились. Чуть — потому что речь идет лишь о 256 «потерянных» единицах. С начала года дилерские шоу-румы покинули 20 149 автомобилей. Очевидно, публика ждет пятое поколение кроссовера. Кстати, в Европе модель новой генерации уже продается. К нам же, как порталу «АвтоВзгляд» сообщили представители Kia, она приедет в начале 2022-го.
Пока же мы видим в автосалонах «Спортэйджи» со 150- и 184-сильными моторами, механической и автоматической коробками передач, передним и полным приводом. За начальную версию «Классик» дилеры просят от 1 854 900 рублей. Однако если воспользоваться всеми возможными предложениями, то цену можно опустить до 1 782 900 «деревянных». Другой вопрос, что, как уже сказали, отыскать автомобиль в «базе» сегодня почти невозможно…
ЗА ПРЕДЕЛАМИ
Если Kia Sportage в обозримом будущем не реабилитируется, его вполне может потеснить напористый Skoda Karoq, финишировавший шестым. Он разошелся тиражом в 15 263 автомобиля, что почти на 56% больше, чем в январе-сентябре 2020-го. Особого внимания заслуживает и Kia Seltos, у которого пока 12 место. Этот бойкий «кореец» вырос по итогам трех кварталов аж на 70% — с начала года дилеры реализовали 13 218 машин.