Нюансы выбора: ТОП-5 самых востребованных кроссоверов в России

Но сразу стоит отметить, что никаких кардинальных изменений в рейтинге самых востребованных кроссоверов России за три месяца не произошло.

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Как и прежде, возглавляет его Hyundai Creta — в пользу «корейца» с января по сентябрь сделали выбор 53 399 человек. Если проводить параллели с итогами первых трх кварталов минувшего года, то популярность бестселлера марки подросла — плюс 1301 единицы к прежнему результату.

Интерес потребителей к модели подстегнула смена поколения. Напомним, что Creta второй генерации поступила в шоу-румы отечественных дилеров в июле. Да, автомобиль ощутимо прибавил в цене. Зато он обзавелся массой «умных» опций, сохранив при этом силовые агрегаты, хорошо зарекомендовавшие себя на предшественнике. Так, «Крета» по-прежнему оснащается моторами мощностью 123 и 150 л. с., а ее стартовая цена — 1,2 млн. рублей.

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