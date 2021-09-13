Дефицит автомобилей продлится минимум до 2023 года

В причинах сложившейся ситуации портал «АвтоВзгляд» разобрался уже давно: во время пандемии, когда автозаводы вставали один за другим, поставщики электроники сделали ставки на производителей гаджетов — у тех из-за всеобщей «удаленки» резко рванул вверх спрос на смартфоны и ноутбуки. А когда чипы понадобились автопрому, в достаточном количестве таковых просто не нашлось.

Затем добавилась засуха на Тайване, а для промывки кристаллов кремния ей требуются колоссальные объемы воды. На выпуск чипов повлиял и крупный пожар на одном из крупнейших заводов, что обеспечивает полупроводниками 20% мирового автопрома.

Кроме того, автопроизводителям приходится буквально воевать за микрочипы, поскольку крупные корпорации, вроде Huawei и Apple готовы платить поставщикам полупроводников гораздо более интересные суммы, чем представители автопрома.

Когда все это закончится? Нескоро. Глава BMW Оливер Ципсе уверен, что кризис ослабит свою хватку через 6—12 месяцев, а президент концерна Daimler Ола Каллениус предлагает дождаться 2023 года — дескать, раньше этого срока ждать улучшения ситуации точно не стоит.

На этом фоне российский авторынок падает второй месяц. Что, однако, не мешает ни автопроизводителям, ни их дилерам безбожно поднимать и поднимать цены. Эксперты портала «АвтоВзгляд» уверены, что столь неприятная для потребителя тенденция сохранится и в будущем году.