Kia представила европейскую версию кроссовера Sportage

Черная крыша Kia Sportage станет одной из «фишек» кроссовера на европейских рынках. В интерьере комплектации GT-Line для Европы обыгрывается контраст черного и белого цвета.

Среди силовых установок, которые предложат европейцам будет гибридная. С большой долей вероятности предположим, что Sportage PHEV с 1,6-литровым 180-сильным бензиновым турбодвигателем и электромотором мощностью 66,9 кВт из Европы в Россию приедет вряд ли. А вот в «чистом виде», без электрического довеска, этот мотор вполне может оказаться под капотом Kia Sportage пятого поколения, когда компания решит привезти его и в Россию. Как и его дефорсированный до 150 л. с. вариант. Что касается дизельных двигателей на новом Sportage, то россиянам, судя по всему, придется лишь завидовать европейцам. Последние смогут приобретать корейские кроссоверы с 1,6-литровым дизелем в двух вариантах форсировки — мощностью 115 или 136 л. с.