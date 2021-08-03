Китайцы грозятся найти настоящего виновника дефицита микрочипов для автопрома

В самом начале этой истории была популярна следующая версия. Дескать, во время пандемии, когда автозаводы замедлялись или останавливались, поставщики электроники переориентировались на производителей гаджетов — у тех из-за всеобщей «удаленки» спрос на смартфоны и ноутбуки резко рванул вверх. А когда чипы понадобились автопрому, в достаточном количестве таковых просто не нашлось.

Затем добавилась засуха на Тайване, где работает компания TSMC, выпускающая 90% высокопроизводительных процессоров для Apple и Intel. А для промывки кристаллов кремния ей требуются колоссальные объемы воды. На выпуск чипов повлиял и крупный пожар на заводе Renesas Electronics, обеспечивающим полупроводниками 20% мирового автопрома.

Впрочем, этим летом ситуация должна была стабилизивароться. Во всяком случае, по словам генерального директора Cisco Systems Чака Роббинса, к осени этого года проблема с недостатком микрочипов должна сгладиться, благодаря наращиванию мощностей рядом предприятий.

Но не сглаживается. Поэтому китайские чиновники заподозрили участников рынка автомобильных микросхем в ценовом сговоре и собираются «строго наказать» всех его участников — во всяком случае тех, кто находится на территории Поднебесной. И если слова не разойдутся с делом, есть немалые шансы, что производители электроники, наконец, дадут автопрому столько деталей, сколько нужно. И по приемлемым ценам. Кстати, совсем недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал, каких конкретно компонентов не хватает отечественным автозаводам.