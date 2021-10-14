Renault Kaptur получил новую «карбоновую» версию

Для Renault Kaptur Intense будет доступно сочетание оранжевого «металлика» и черной или серебристой крыши. Кроме этого, с контрастной крышей можно заказать белый, красный, синий, серебристый и темно-серый цвета кузова. Дополняют образ антенна «акулий плавник», 17-дюймовые колеса серого цвета, накладками на зеркала «под карбон», плюс фирменные шильдики на передних крыльях.
Сиденья обшиты комбинированной обивкой, украшенной оранжевой прострочкой. На передней панели появились вставки под карбон, а на дверях, центральной консоли и решетках воздуховодов — оранжевые нюансы.
В лимитированной серии присутствуют климат-контроль, камеры заднего вида и задние датчики парковки. В дополнение идет аудиосистема премиум-класса Bose (с шестью динамиками, усилителем и сабвуфером), а за доплату доступны светодиодные фары.
В продаже новинка появится, ориентировочно, в ноябре, а потому цены будут анонсированы позже.
Кстати, недавно портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, какой кроссовер лучше выбрать — Renault Duster или Kaptur? Ведь, построенные на одной платформе модели имеют общую начинку, однако отличия между ними кажутся весьма серьезными.