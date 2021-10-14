Renault Kaptur получил новую «карбоновую» версию

Сиденья обшиты комбинированной обивкой, украшенной оранжевой прострочкой. На передней панели появились вставки под карбон, а на дверях, центральной консоли и решетках воздуховодов — оранжевые нюансы.

В лимитированной серии присутствуют климат-контроль, камеры заднего вида и задние датчики парковки. В дополнение идет аудиосистема премиум-класса Bose (с шестью динамиками, усилителем и сабвуфером), а за доплату доступны светодиодные фары.

В продаже новинка появится, ориентировочно, в ноябре, а потому цены будут анонсированы позже.

Кстати, недавно портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, какой кроссовер лучше выбрать — Renault Duster или Kaptur? Ведь, построенные на одной платформе модели имеют общую начинку, однако отличия между ними кажутся весьма серьезными.