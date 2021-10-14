Renault Kaptur получил новую «карбоновую» версию

Фото производителя.
Российский офис Renault представил спецверию кроссовера Kaptur под названием Intense. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новинка отличается двухцветной окраской и контрастным декором, а в интерьере — оранжевыми элементами и вставками «под карбон».
Алексей Кованов

Для Renault Kaptur Intense будет доступно сочетание оранжевого «металлика» и черной или серебристой крыши. Кроме этого, с контрастной крышей можно заказать белый, красный, синий, серебристый и темно-серый цвета кузова. Дополняют образ антенна «акулий плавник», 17-дюймовые колеса серого цвета, накладками на зеркала «под карбон», плюс фирменные шильдики на передних крыльях.

Фото производителя.

Сиденья обшиты комбинированной обивкой, украшенной оранжевой прострочкой. На передней панели появились вставки под карбон, а на дверях, центральной консоли и решетках воздуховодов — оранжевые нюансы.

В лимитированной серии присутствуют климат-контроль, камеры заднего вида и задние датчики парковки. В дополнение идет аудиосистема премиум-класса Bose (с шестью динамиками, усилителем и сабвуфером), а за доплату доступны светодиодные фары.

В продаже новинка появится, ориентировочно, в ноябре, а потому цены будут анонсированы позже.

Кстати, недавно портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, какой кроссовер лучше выбрать — Renault Duster или Kaptur? Ведь, построенные на одной платформе модели имеют общую начинку, однако отличия между ними кажутся весьма серьезными.

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14 октября 2021
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