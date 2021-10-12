Почему немцы неожиданно разлюбили сверхпопулярный Volkswagen Golf

Так, за первый осенний месяц немцы купили 6 886 новых Volkswagen Golf и 6 828 электро­мобилей Tesla Model 3 — нетрудно подсчитать, что разрыв составил ничтодные 58 машин. Притом самая доступная «Тесла» стала популярнее на 146% процентов относительно сентября 2020 года, а вот продажи «Гольфа» резко просели на 41%. Неужели виноват только лишь дефицит микрочипов?

Между тем, в ноябре должен запустить немецкий завод «Теслы». И аналитики считают, что это будет «серьезным ударом по немецким автопроизводителям». Во всяком случае, эксперты уверены, что американские «электрички» смогут отвоевать весьма серьезный кусок европейского рынка.

Руководитель концерна Volkswagen Герберт Дисс даже удивился тесловскими технологиями, ведь на сборку одного электрокара Model 3 американской компании требуется только лишь 10 часов, в то время как на производство одного Volkswagen ID.3 уходят все 30!

В общем, впереди автопром Германии ждут смутные времена: они проспали начало эпохи мобильного электричества, а теперь вынуждены догонять ушедший далеко вперед поезд имени Илона Маска… И если не случится некоего правительственного лобби (наподобие нашумевшего дизельгейта), то могут вообще не догнать.