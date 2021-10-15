Стали известны комплектации FAW Bestune T77 для России

Судя по длине и колесной базе новинки, которые составляют 4525 и 2700 мм соответственно, Bestune T77 — типичный среднеразмерный кроссовер, который будет тягаться с такими «акулами» авторынка как, например, Hyundai Tucson.

Под капотом работает 1,5-литровый наддувный агрегат отдачей 160 сил, который спарен с 6-ступенчатой «механикой», либо с «роботом». Привод — только передний.

Базовой комплектацией станет Luxury, в состав которой войдут панорамная крыша, круиз-контроль, камера заднего вида, задние датчики парковки и кожаный салон. Кроме этого, покупателям предложат и версию Prestige, о которой пока известно только то, что она будет идти исключительно с «роботом». Будут и более дорогие версии Elite и Premium, но они доедут до нас лишь в начале 2022 года. Что касается цен, то их по-прежнему держат в тайне.