Будут ли выпускать на Украине кроссовер ЗАЗ «Одесса»

Фото: autoconsulting.com.ua.
В украинском сегменте Интернета появилась информация, будто Запорожский автомобилестроительный завод до конца 2022 года нпоставит на конвейер новейший кроссовер, притом — под своим брендом ЗАЗ. Портал «АвтоВзгляд», уточнил, что это всего лишь удачная шутка неизвестного юмориста.
Алексей Кованов

Источник сообщил, что новый ЗАЗ будет называться Одесса Cross. В основу модели якобы ляжет FAW Besturn T77 (который, кстати, вскоре выйдет на российский рынок), а единственным отличием украинской версии от китайского оригинала должны стать эмблемы и шильдики.

В свою очередь, в головном офисе корпорации «УкрАвто» заявили, что растиражированная нашими коллегами сенсация — на самом деле, фейк. В компании категорически опровергли возможность появления такой модели.

А еще боссы Запорожского автозавода подчеркнули, что ведут сборку «только моделей Renault Group» — так «УкрАвто» маскирует бренд Lada и… автомобили Kia российского происхождения. Но это же другая история.

Кстати, на Украине «создали» преемника армейского ЛуАЗ-967. «Девятьсот шестьдесят седьмой» создавался для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и военного имущества, а также стал прародителем гражданской модели ЛуАЗ-969

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22 октября 2021
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