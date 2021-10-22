Будут ли выпускать на Украине кроссовер ЗАЗ «Одесса»

Источник сообщил, что новый ЗАЗ будет называться Одесса Cross. В основу модели якобы ляжет FAW Besturn T77 (который, кстати, вскоре выйдет на российский рынок), а единственным отличием украинской версии от китайского оригинала должны стать эмблемы и шильдики.

В свою очередь, в головном офисе корпорации «УкрАвто» заявили, что растиражированная нашими коллегами сенсация — на самом деле, фейк. В компании категорически опровергли возможность появления такой модели.

А еще боссы Запорожского автозавода подчеркнули, что ведут сборку «только моделей Renault Group» — так «УкрАвто» маскирует бренд Lada и… автомобили Kia российского происхождения. Но это же другая история.

Кстати, на Украине «создали» преемника армейского ЛуАЗ-967. «Девятьсот шестьдесят седьмой» создавался для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и военного имущества, а также стал прародителем гражданской модели ЛуАЗ-969