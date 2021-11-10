Обновленный Skoda Karoq удалось сфотографировать до премьеры

Фото: Motor.es.
Четыре года — самое время, дабы освежить внешность кроссовера Skoda Karoq, что впервые предъявили публике весной 2017 года. При этом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», особенности рестайлинга оказались рассекречены за несколько недель до самой премьеры.
Алексей Кованов

На самом деле, обновление пройдет по самому легкому из сценариев: чешская марка лишь освежит оформление решетки радиатора, немного изменит оптику да внедрит новые варианты колесных дисков. В салоне появится более современная медиасистема, но менять дизайн и форму передней панели под новый мультимедийный «комбайн» не придется.

По предварительным данным, в Европе продажи рестайлинговых Skoda Karoq стартуют до конца этого года. Правда, в Россию посвежевший кроссовер приедет явно позже, ведь сначала сборку таких автомобилей придется наладить на мощностях Группы ГАЗ, где сейчас делают «Кароки» актуального образца.

Между тем, у российской версии Skoda Karoq недавно появилась версия, которую очень давно просили россияне — это сочетание 1,6-литрового атмосферника мощностью 110 л. с. и классического 6-диапазонного «автомата».

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10 ноября 2021
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