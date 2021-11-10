Обновленный Skoda Karoq удалось сфотографировать до премьеры

На самом деле, обновление пройдет по самому легкому из сценариев: чешская марка лишь освежит оформление решетки радиатора, немного изменит оптику да внедрит новые варианты колесных дисков. В салоне появится более современная медиасистема, но менять дизайн и форму передней панели под новый мультимедийный «комбайн» не придется.

По предварительным данным, в Европе продажи рестайлинговых Skoda Karoq стартуют до конца этого года. Правда, в Россию посвежевший кроссовер приедет явно позже, ведь сначала сборку таких автомобилей придется наладить на мощностях Группы ГАЗ, где сейчас делают «Кароки» актуального образца.

Между тем, у российской версии Skoda Karoq недавно появилась версия, которую очень давно просили россияне — это сочетание 1,6-литрового атмосферника мощностью 110 л. с. и классического 6-диапазонного «автомата».