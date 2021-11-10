Плюс стиральная машина: Geely скоро выпустит идеальный грузовик

Больше всего новинка удивляет продуманной аэродинамикой: коэффициента лобового сопротивления на уровне 0,35 удалось добиться благодаря отсутствию выступающих элементов, сильному наклону передней стенки кабины и хитрой форме полуприцепа.
Сам кабинный модуль удивляет продуманностью. Внутри есть большая кровать, а также кухонная зона, где установлены чайник и холодильник. Также дальнобойщикам понравится наличие душа, биотуалета и даже — стиральной машины (правда, она заняла место отсека для инструментов).
Впрочем, вскоре кабина этому тягачу не понадобится вовсе, ведь к 2030 году Geely планирует запустить коммерческое движение беспилотных грузовиков по всему Китаю! Правда, перед этим придется серьезно модернизировать инфраструктуру существующих трасс.
Кроме того, китайская компания уверена, что техника подобного толка не должна простаивать, дожидаясь зарядки аккумуляторов! Поэтому батареи решено просто заменять на специальных станциях, притом глобальная система станет следить за всеми автомобилями.
Другие подробности будут озвучены позже, когда появится предсерийный вариант новинки. Понятно, что от некоторых вещей, вроде встроенной «стиралки», придется отказаться… Хотя как мы прекрасно знаем, что китайцы умеют удивлять!
И продолжая тему новых технологий. В России разработали газотурбинный двигатель, способный работать на нескольких видах топлива. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», первым такой агрегат примерил карьерный самосвал БелАЗ грузоподъемностью 90 тонн.