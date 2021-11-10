Плюс стиральная машина: Geely скоро выпустит идеальный грузовик

Впрочем, вскоре кабина этому тягачу не понадобится вовсе, ведь к 2030 году Geely планирует запустить коммерческое движение беспилотных грузовиков по всему Китаю! Правда, перед этим придется серьезно модернизировать инфраструктуру существующих трасс.

Кроме того, китайская компания уверена, что техника подобного толка не должна простаивать, дожидаясь зарядки аккумуляторов! Поэтому батареи решено просто заменять на специальных станциях, притом глобальная система станет следить за всеми автомобилями.

Другие подробности будут озвучены позже, когда появится предсерийный вариант новинки. Понятно, что от некоторых вещей, вроде встроенной «стиралки», придется отказаться… Хотя как мы прекрасно знаем, что китайцы умеют удивлять!

И продолжая тему новых технологий. В России разработали газотурбинный двигатель, способный работать на нескольких видах топлива. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», первым такой агрегат примерил карьерный самосвал БелАЗ грузоподъемностью 90 тонн.