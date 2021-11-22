Kia показала тизеры нового кроссовера Niro

Ожидается, что Kia Niro официально представят публике 25 ноября на автосалоне Seoul Mobility Show в Сеуле. Из тизеров новейшего кроссовера, обнародованного компанией, можно составить лишь общее представление о машине. Однако фраза официального релиза о том, что «в экстерьере Kia Niro заметно развитие смелых дизайнерских решений, представленных на концепт-каре Habaniro» позволяет кое-что предположить, причем с высокой долей вероятности. Niro, судя по всему, будет если не чистым электромобилем, то, как минимум, «гибридом».

По крайней мере, его предыдущее поколение имело исключительно такие силовые установки. А у концепта Habaniro было по электромотору на каждой оси. Если следовать такой логике, то габариты и колесная база нового кроссовера сопоставимы с аналогичными параметрами Kia Sportage. Вспомним также, что у концепта не было наружных зеркал и центральной стойки, а четыре боковые двери (гильотинного типа) открывались вверх. Ну и ручки дверей были утоплены заподлицо с их поверхностью. Впрочем, скоро мы это выясним, — презентация состоится через несколько дней.

О поставках нового кроссовера в Россию ничего не известно. Хотя мы точно знаем, что ввозить в нашу страну свои гибриды и электрические модели Kia ранее не планировала.