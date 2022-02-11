Toyota и Suzuki выпустят недорогой «народный» кроссовер

Главным рынком назначена Индия, но нельзя исключать, что доступный «паркетник» появится и в других странах. Как пишет издание Autocar India, модель получит модульную платформу 27PL, на которую японцы планируют «водрузить» кузов длиной около 4,3 метра.

В переднеприводном исполнении машину оснастят электромотором мощностью 138 л. с. и батарей емкостью 48 кВт·ч. У полноприводного варианта двингателей, соответственно, будет два, общей отдачей 170 л. с. Благодаря аккумулятору на 59 кВт·ч автомобиль сможет проезжать до 500 км.

Известно, что электромобили планируется одновременно выпускать под брендами Toyota и Suzuki. Старт производства и продаж намечен на 2025 год, а стоить новинка будет около 1 300 000 индийских рупий, что примерно составляет 1 290 000 российских рублей.

Ну, а пока один из главных хитов марки Toyota — Land Cruiser 300. На официальном сайте компании Toyota в Японии появилось сообщение, что новые внедорожники придется ждать четыре года. Пока речь идет только о местном рынке, но дефицит машин может отразиться и на других странах.