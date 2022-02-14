В сети появились шпионские фото нового Mercedes-AMG GLE

Судя по накладкам на головной оптике и фонарях, Mercedes-AMG GLE 63 получит новые блок-фары и кормовую светотехнику. Интересно и то, что на машине заклеена эмблема, а это наталкивает на мысль о том, что логотип могут несколько изменить.

Если говорить о купеобразном GLE 63, то у него тоже будет обновлена светотехника, а в салоне появится новый руль. Кроме того, может обновиться и фукционал мультимедиа-системы MBUX.

Уже ясно, что рестайлинг не принесет изменений моторной гамме. Как и прежде, под капотом Mercedes-AMG GLE 63 будет работать 4-литровый наддувный мотор отдачей 571 сил в паре с девятиступенчатым «автоматом».