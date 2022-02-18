Maserati назвала дату премьеры кроссовера Grecale

Кроссовер Maserati Grecale, построенный на базе Alfa Romeo, должны представить широкой публике 22 марта. На эту модель делают особую ставку, ведь она призвана существенно увеличить продажи итальянского бренда.

На данный момент известно, что Grecale базируется на заднеприводной платформе Giorgio, что лежит в основе современных моделей Alfa Romeo — седана Giulia и кроссовера Stelvio.

Ожидается, что среди модификаций будет мощная версия Trofeo, но пока неясно, какой двигатель она получит: то ли 3-литровый 630-сильный от Maserati MC20, то ли 510-сильный от Stelvio Quadrifoglio. Базовую версию, скорее всего, сделают гибридной.