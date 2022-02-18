Maserati назвала дату премьеры кроссовера Grecale

Фото из открытых источников
Напомним, что первый раз показ кроссовера Maserati Grecale планировали провести весной, а второй — осенью прошлого года. Задержки объясняли хроническим дефицитом пресловутых микрочипов. Теперь же компания назвала новую дату дебюта своего премиального SUV.
Виктор Васильев

Кроссовер Maserati Grecale, построенный на базе Alfa Romeo, должны представить широкой публике 22 марта. На эту модель делают особую ставку, ведь она призвана существенно увеличить продажи итальянского бренда.

На данный момент известно, что Grecale базируется на заднеприводной платформе Giorgio, что лежит в основе современных моделей Alfa Romeo — седана Giulia и кроссовера Stelvio.

Ожидается, что среди модификаций будет мощная версия Trofeo, но пока неясно, какой двигатель она получит: то ли 3-литровый 630-сильный от Maserati MC20, то ли 510-сильный от Stelvio Quadrifoglio. Базовую версию, скорее всего, сделают гибридной.

новинки рынка, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы
18 февраля 2022
126