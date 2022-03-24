Стала известна дата дебюта первого в истории Lotus кроссовера

Специально к предстоящей премьере, Lotus подготовил видеоролик, в котором сын основателя компании Клайв Чепмен, вспоминает, как отец создавал гоночные автомобили, но будучи семейным человеком, проявлял интерес и к практичным машинам.

К сожалению, никаких новых подробностей о кроссовре в этом видео нет. Поэтому напомним, что Type 132 построен на «тележке» под названием Evolution. Она разработана с привлечением специалистов из Германии и Швеции.

Машина будет передвигаться только за счет электротяги, а суммарная отдача двухмоторной силовой установки будет равна 600 л. с. Остальные подробности узнаем после премьеры.