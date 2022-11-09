Honda выводит на рынок новое поколение большого кроссовера Pilot

Очередное — уже четвертое — поколение Honda Pilot построено на модернизированной платформе выпускавшейся до последнего времени версии модели. Сообщается, что новичок получил увеличенную колесную базу, став длиннее, шире и выше предшественника. 3,5-литровый бензиновый атмосферный V6 кроссовера подвергся модернизации и выдает теперь 289 л. с. В трансмиссии появился 10-ступенчатый «автомат». Модель будет выпускаться как в переднеприводном исполнении, так и с системой полного привода i-VTM4 второго поколения. Восьмиместный салон Honda Pilot имеет три ряда кресел.

Базовое оснащение японского кроссовера подразумевает «приборку» с 7-дюймовой диагональю экрана борткомпьютера и аналоговым спидометром. Дорогие версии модели получат полностью цифровую 10,2-дюймовую приборную панель и 9-дюймовый экран «мультимедийки». Автомобиль может быть оснащен целым «букетом» электронных ассистентов водителя и набором комфортных опций. Внедорожно-брутальная версия кроссовера под названием TrailSport обладает увеличенным на 25 мм дорожным просветом, мощной защитной днища, специальными амортизаторами и пружинами, а также специфическими настройками полного привода.