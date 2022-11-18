Названа дата начала сборки автомобилей марки «Москвич»

— На следующей неделе «Москвич» начнет первую сборку. И в следующем году, надеюсь, выйдет уже на параметры объемов работы, сопоставимыми до того периода, когда там был Renault, — заявил Собянин.

Накануне стало известно, что для выпуска «Москвичей» Росстандарт сертифицировал два кроссовера. Первый из них — «Москвич 3» — не что иное, как китайский JAC JS4. Под его капотом будет стоять либо атмосферный 109-сильный, либо наддувный 150-сильный бензиновый двигатель.

Вторая модель, предназначенная для крупноузловой сборки на мощностях бывшего заводе Renault — электрокроссовер «Москвич 3е». Эта «электричка» — копия JAC iEVs4. Она комплектуется электромотором мощностью 68 л. с. и батареей емкостью 187 А/ч. Заявленный запас хода — 410 км.

— Через два-три года мы планируем уже запустить собственную платформу, российскую платформу электромобилей, — сообщил мэр РИА Новости.