«Москвич» покажет в этом году две новые модели

«Москвич 6» может стать перелицованной копией кроссовера JAC S7, а под шильдиком «Москвич 5» станет скрываться лифтбэк Sehol A5 Plus. Об этом сообщает портал drom.ru со ссылкой на собственные источники.

Но журналисты ресурса могут ошибаться, потому как S7 уже продавали в нашей стране. С января по август 2022 года покупателей нашли всего 12 таких SUV. Так что сейчас китайцы убрали модель со своего официального сайта. Хотя, может быть, уже тогда появилась идея сделать бейдж-инжиниринг. Напомним, что под капотом «семерки» работал 1,5-литровый наддувный мотор мощностью 150 сил в паре с 6-ступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями.

Что касается JAC Sehol A5 Plus, то его представили в конце 2021 года. Здесь такой же двигатель, как и у «кросса». А еще есть электрическая версия.

Ранее стало известно, что «Москвич» намерен серьезно расширить собственную сбытовую сеть. До конца января продукция автозавода (на данный момент это «Москвич 3» и «Москвич 3e») будет поставлена в 21 дилерский центр.