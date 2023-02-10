И снова здравствуйте: в Россию вернулся кроссовер Opel Mokka

За время своего отсутствия кроссовер Mokka сменил генерацию. Но поскольку разработка нового поколения проходила уже под чутким руководством концерна PSA, куда Opel вошел в 2017-м, от прежней и хорошо знакомой нам модели, кроме шильдика, ничего и не осталось. А потому стоит ли радоваться возвращению теперь уже французского SUV — большой вопрос.

Равно как и его родственники-одноклассники из Peugeot и Citroёn, Opel Mokka второго поколения комплектуется малообъемными турбодвижками. В частности, тот вариант, что предлагается в России «всерую», располагает 1,2-литровым мотором мощностью 130 л. с. Пару ему составляет восьмиступенчатый «автомат». Ну а привод — безальтернативно передний.

Кроссовер может похвастать матричными фарами, двухзонным климат-контролем, круговым обзором, бесключевым доступом и запуском двигателя кнопкой, адаптивным «круизом», обогревом передних кресел и набором электронных ассистентов, несколько упрощающих жизнь водителей. А стоит все это великолепие — 3 550 000 рублей. Да, недешево.

«Серый» рынок предлагает куда более доступные (по цене до 2,5 млн. «деревянных») и не менее интересные кроссоверы. А какие именно, мы рассказывали здесь.