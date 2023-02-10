5 кроссоверов, которые ржавеют быстрее остальных

Конечно, мало какой кроссовер может сравниться по скорости ржавения с внедорожником UAZ Patriot, который, по легенде, начинает коррозировать уже на конвейере. Но некоторые паркетники приблизились к ульяновскому «проходимцу» по этому показателю вплотную.

Сначала пробежимся по китайским моделям и начнем с Lifan X60. Его довольно тепло встретили покупатели — особенно в регионах. Но металл у кроссовера был слабый, а лакокрасочное покрытие тонкое. Поэтому уже через 2—3 года пороги и дверь багажника покрывались рыжими пятнами. Так что сейчас найти экземпляр, у которого нет этих самых «рыжиков», нереально.

Другой представитель «поднебесного» автопрома — Geely Emgrand X7 — тоже разочарует. Вспучивания краски появляются у него на задней двери, в районе стекла и декоративной хромированной накладки. А если этот процесс запустить и не провести антикор, то через несколько лет «коричневая чума» доберется до подкрылков и порогов. Бывали даже случаи, когда краска отваливалась буквально кусками.