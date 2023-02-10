5 кроссоверов, которые ржавеют быстрее остальных

Конечно, мало какой кроссовер может сравниться по скорости ржавения с внедорожником UAZ Patriot, который, по легенде, начинает коррозировать уже на конвейере. Но некоторые паркетники приблизились к ульяновскому «проходимцу» по этому показателю вплотную.
Сначала пробежимся по китайским моделям и начнем с Lifan X60. Его довольно тепло встретили покупатели — особенно в регионах. Но металл у кроссовера был слабый, а лакокрасочное покрытие тонкое. Поэтому уже через 2—3 года пороги и дверь багажника покрывались рыжими пятнами. Так что сейчас найти экземпляр, у которого нет этих самых «рыжиков», нереально.
Другой представитель «поднебесного» автопрома — Geely Emgrand X7 — тоже разочарует. Вспучивания краски появляются у него на задней двери, в районе стекла и декоративной хромированной накладки. А если этот процесс запустить и не провести антикор, то через несколько лет «коричневая чума» доберется до подкрылков и порогов. Бывали даже случаи, когда краска отваливалась буквально кусками.
Удивляет в плохом смысле и Skoda Yeti — владельцы начинали жаловаться на проблемы с ЛКП почти сразу после покупки нового авто. Видимо, причина в том, что компания решила сэкономить, сделав лакокрасочное покрытие тонким. Как результат — сколы на капоте и передних крыльях стали частым явлением. Да и «квадратная» форма кузова вносит свою лепту: задняя дверь постоянно покрывается грязью — той самой, что зимой идет с примесью реагентов. Они-то и провоцируют появление кузовных проблем.
Нужно быть аккуратнее и с легендарным Renault Duster первого поколения — слой краски у него такой же тонкий, как у прочих героев этого обзора. Потому на нем быстро образуются сколы и царапины, а серебристые накладки со временем «облезают». Кстати, перекрашивать элементы сейчас довольно дорого. Если на кроссовере часто выезжали на бездорожье (а многие владельцы так и делали), то нужно внимательно осмотреть днище на предмет нарушения целостности защитного покрытия. В глубоких царапинах до металла коррозия — частый гость.
Схожие проблемы и у такого популярного «японца», как Toyota RAV4. Сейчас не найти машину, у которой кузов был бы в идеальном состоянии — разве что ее хранили в музее. От противогололедных реагентов сильно страдают детали внешнего декора. Не отличается твердостью ветровое стекло, бережно хранящее следы от пластикового скребка. А петли задней двери со временем проседают, и там тоже появляется «ржа».