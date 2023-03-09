Новый Volkswagen Taigo уже можно заказать в России

Taigo базируется на «тележке» MQB-A0. Его длина — 4266 мм, ширина — 1757 мм, а размер колесной базы равен 2566 мм. Каркас кузова сильно унифицирован с новым Polo. То есть перед нами — компактный кроссовер с купеобразной формой крыши.

В гамме силовых агрегатов значатся два мотора объемом 1 л (95 л. с. и 110 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). Последний работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Привод — только передний.

Список базового оснащения автомобиля довольно богат. Есть светодиодная оптика, мультимедиа с 9,2-дюймовым сенсорным экраном, 18-дюймовые колеса, беспроводная зарядка для телефона и множество электронных помощников водителю.

По информации издания «Российская газета» дилеры просят за кроссовер от 4 210 000 рублей.