Обновленный Kia Seltos приехал в Россию

Если верить сайту российского представительства Kia, то у дилеров кроссоверы Seltos еще остались: их предлагают по цене от 2 009 900 до 3 652 900 рублей. На выбор представлены модификации с 1,6-литровыми атмосферным и турбированным моторами мощностью 121, 123 и 177 л. с.; механической, автоматической и роботизированной коробкой передач; передним и полным приводом.

Те же, кто хочет обзавестись «Селтосом» посвежее — с видоизмененными бамперами, оптикой, радиаторной решеткой, а также некоторыми корректировками в салоне — могут присмотреться к обновленной версии, поступившей в продажу в Казахстане в начале апреля. Наши коллеги из «Российской газеты» выяснили, что модель, пережившая фейслифтинг, уже приехала в Россию по схеме параллельного импорта.

Правда, в случае с посвежевшим кроссовером выбирать особо не из чего. В Казахстане он предлагается лишь с двухлитровым атмосферником на 149 сил, вариатором, передним или полным приводом. Да и комплектаций всего две — Comfort и Luxe. У соседей стартовый прайс модели — 11 990 000 тенге, что эквивалентно 2 163 000 рублей. Однако у нас приобрести авто меньше, чем за 2,5 млн. целковых не получится.