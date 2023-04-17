Власти придумали радикальный способ остановить подорожание машин

По разным оценкам, новые машины в России за последний месяц подорожали чуть ли не на 10%. На рынке подержанных авто ситуация меняется не столь быстро как в сфере «новья», но и тут рост наверняка окажется более чем заметным — когда его сосчитают аналитики. Что касается разных марок и моделей новых авто, представленных у нас, то они за последнее время прибавили в цене кто десятки, а кто и сотни тысяч рублей.

Причиной произошедшего (и происходящего) импортеры хором называют стремительное падение курса российской валюты. Мол, насколько рубль — вниз, настолько и цены — вверх. Так сказать «мы ни при чем, это все рубль виноват», поскольку контракты с зарубежными поставщиками в валюте оформлены. Это, кстати, вновь рождает вопросы к властям: кто до сих пор мешает правительству обязать российские компании прописывать в контрактах с контрагентами из других стран расчеты либо в рублях, либо в нацвалюте компании-партнера — категорически избегая «привязки» к доллару?

Как бы то ни было, но сейчас у многих наблюдателей возникает резонный интерес: а что за беда такая на этот раз обрушила рубль на бирже на десяток процентов разом? Обычно мы слышим от аналитиков рынка объяснение общего плана: спрос на валюту резко вырос. Ее стали скупать — вот и подорожали доллар с евро! Да, но откуда этот самый повышенный спрос взялся-то?