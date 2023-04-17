Власти придумали радикальный способ остановить подорожание машин

По разным оценкам, новые машины в России за последний месяц подорожали чуть ли не на 10%. На рынке подержанных авто ситуация меняется не столь быстро как в сфере «новья», но и тут рост наверняка окажется более чем заметным — когда его сосчитают аналитики. Что касается разных марок и моделей новых авто, представленных у нас, то они за последнее время прибавили в цене кто десятки, а кто и сотни тысяч рублей.
Причиной произошедшего (и происходящего) импортеры хором называют стремительное падение курса российской валюты. Мол, насколько рубль — вниз, настолько и цены — вверх. Так сказать «мы ни при чем, это все рубль виноват», поскольку контракты с зарубежными поставщиками в валюте оформлены. Это, кстати, вновь рождает вопросы к властям: кто до сих пор мешает правительству обязать российские компании прописывать в контрактах с контрагентами из других стран расчеты либо в рублях, либо в нацвалюте компании-партнера — категорически избегая «привязки» к доллару?
Как бы то ни было, но сейчас у многих наблюдателей возникает резонный интерес: а что за беда такая на этот раз обрушила рубль на бирже на десяток процентов разом? Обычно мы слышим от аналитиков рынка объяснение общего плана: спрос на валюту резко вырос. Ее стали скупать — вот и подорожали доллар с евро! Да, но откуда этот самый повышенный спрос взялся-то?
Самые большие подозрения в этом смысле вызывает нефтяная компания Shell. Некоторое время назад Президент РФ Владимир Путин лично разрешил ей полностью свернуть российский бизнес и продать принадлежащие британцам 27,5% акций газодобывающего проекта «Сахалин — 2». Стоимость этого пакета оценивалась в 95 млрд. рублей. Рубли иностранцам ни к чему и они продали свои акции «Сахалина» российском «Новатеку» за валюту — более чем за 1 млрд. долларов.
Которые были в кратчайшие сроки закуплены на российском валютном рынке. Собственно, именно эта операция и сформировала уже упоминавшийся ранее «повышенный спрос» на доллары/евро, обрушивший рубль и в очередной взвинтивший цены на машины в России. Правительство понаблюдало за творившимся в последнее время на рынке страны валютным «беспределом» и решило подстраховаться от подобного в будущем.
Теперь, как выясняется, Центральный банк и Минфин создают механизм «месячного лимита» на приобретение валюты на отечественном рынке — специально для компаний, которые уходят из России, распродавая тут свое имущество и активы. Таким образом, пишут «Ведомости», можно будет избежать обвалов рубля, спровоцированных действиями в духе Shell. Как и провоцируемых ими скачков стоимости новых импортных авто.