В Москву привезли партию рестайлинговых Jetta VS5 и VS7

Наш корреспондент заметил на подмосковном шоссе автовоз с кроссоверами Jetta VS5 (близкий родственник Skoda Karoq и Volkswagen Taos). С большой долей вероятности можно утверждать, что среди них был и более крупный VS7. Обе модели в прошлом году пережили рестайлинг. То, что к нам привезли именно такие версии, хорошо видно по бамперу с характерной красной полосой. В него вмонтированы светоотражатели. А фальш-диффузор в нижней части теперь полностью выкрашен «под алюминий». Декора черного цвета стало меньше. Отныне рейлинги на крыше, эмблема и шильдики серебристые. Все — как и обещали китайцы. Напомним, что оба SUV дебютировали в спецверсиях с большим количеством черных элементов на кузове.

Белый цвет — базовый. То есть нам предлагают небогатые версии, что оправдано в нынешней ситуации. Однако у Jetta VS5 хорошо видна камера заднего вида и парктроники.

По технической части изменений нет. Оба кросса комплектуют исключительно наддувным мотором объемом 1,4 литра мощностью 150 л. с. В пару к нему приставлена пятиступенчатая «механика» или шестиступенчатый «автомат» Aisin. Привод — передний.

Сейчас дилеры продают VS5 2022 года выпуска за 2 200 000 – 2 407 000 рублей. VS7 обойдется в 2 300 000 – 2 900 000 руб.