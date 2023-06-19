Changan привезет в Россию еще две новинки

Начнем с SUV, поскольку он гораздо интереснее широкой аудитории, нежели утилитарный грузовичок. Changan CS75 в России уже продают. Но это одна из дорестайлинговых версий с 1,8-литровым мотором с отдачей в 149 сил. Паркетник с приставкой Plus — второе поколение «семьдесят пятого». Появившись в 2019 году, он уже успел пару раз обновиться. Последний раз — в апреле этого года. Теперь авто сильно смахивает на семейство Uni. Вот его мы и увидим. Тем более, что представительство обещало начать продажи новинки еще в 2020 году, но сроки регулярно переносили.

Что касается силовых агрегатов, то в Китае есть выбор из двух бензиновых наддувных моторов — 1,5 л (188 л. с.) и 2 л (232 л. с.). Оба работают с 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом. С обновлением появился и подзаряжаемый гибрид. У него такая же силовая установка, как и у кроссовера Uni-K. CS75 Plus будет играть на той же поляне, что и Haval F7, так что последнему придется потесниться.

Пикап Changan Lantop появился в КНР в конце прошлого года. Его длина — 5600 мм, а колесная база равна 3430 мм. Под капотом работает 233-сильный бензиновый наддувный двигатель в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Привод, конечно же, полный. Вряд ли он станет хитом, но, несомненно, украсит линейку бренда в России, которая таким образом вырастет до 14 моделей.