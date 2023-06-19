Renault показала сомнительный кроссовер, которым заменит Arkana

Renault Rafale назвали в честь спортивного самолета Caudron-Renault C.430 Rafale, увидевшего свет в 1934 году. Новинка делит платформу CMF-CD с такими моделями как Nissan Qashqai третьего поколения, Renault Austral (его уже привезли к нам по параллельному импорту) и Espace. Что касается размеров, то «Рафаль» крупнее известной россиянам «Арканы». Длина — 4710 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1610 мм, а размер колесной базы равен 2740 мм. Заявленный дорожный просвет — 180 мм.



В базовую комплектацию машины входит 12,3-дюймовая графическая приборная панель, 12-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа-системы и множество электронных помощников. Есть и такие блага как панорамная крыша и беспроводная зарядка для смартфонов. А отделку салона выполнили из материалов на основе переработанного вторсырья.

Силовые агрегаты только гибридные. Сначала покупателям предложат 200-сильную установку E-Tech на базе 1,2-литрового 130-сильного двигателя. Он сочетается с электромотором с отдачей в 70 л. с. Привод — только передний. Позже появится 300-сильная версия со всеми ведущими.

Европейские продажи начнутся весной 2024 года. Если «Рафаль» кому и приглянется, то только европейцам. И то, как нишевый автомобиль. А ведь Renault всегда выпускала глобальные модели. Они и делали ей основную кассу. Из этого можно сделать вывод, что финансовое положение французов будет становиться все хуже, и никакие гибриды его не спасут.